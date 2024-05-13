نمو حركة الطيران ترفع أرباح “الخدمات الأرضية” إلى 71.2 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ارتفعت بنهاية الربع الأول 2024 أرباح الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى 71.2 مليون ريال بنسبة 78% مقارنة بأرباح قدرها 40 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

يعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات الربع الحالي 653.2 مليون ريال وبارتفاع قدره 89.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والذي سجلت فيه الشركة إيرادات قدرها 563.9 مليون ريال ويعود السبب الرئيسي لارتفاع الإيرادات عن العام السابق إلى ارتفاع حركة الطيران المحلية والدولية بالإضافة إلى الزيادة في أعداد المعتمرين.

بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 20.8 مليون ريال بنسبة 20.7% وانخفاض التكاليف الإدارية بمقدار 10.3 مليون ريال سعودي، وارتفاع الأرباح الأخرى بمقدار 15.5 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.