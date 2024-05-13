شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.وبحلول الساعة 1204 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 2344.53 دولار للأوقية (الأونصة). وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى منذ 22 أبريل نيسان.كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا % إلى 2350.80 دولار.ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.وارتفع الذهب بأكثر من 1 % الأسبوع الماضي بعد بيانات متواضعة للوظائف دعمت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.وتؤدي الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 28.27 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 % إلى 1002.65 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 % إلى 982.75 دولار.