شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «باتك» تقفز 2766.3% إلى 1.6 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية بنسبة 2766.3% في الربع الأول من 2024، مسجلة 1.595 مليون ريال، مقابل 55.671 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: الزيادة في الربح التشغيلي بنسبة 106%.

وبلغ الربح التشغيلي مبلغ 4.2 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بربح تشغيلي 2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الحالي بنسبة 9 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالإضافة إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 24% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: الزيادة في المكاسب غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذ بلغت المكاسب غير المحققة خلال الربع الحالي مبلغ 4.2 مليون ريال مقارنة بمكاسب 1.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وجاءت الأرباح على الرغم من الزيادة في التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي بنسبة 33 % بالإضافة إلى شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات بيع حصص استثمارات بقيمة 1.8 مليون ريال.

ويعود سبب تحقيق صافى ربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة خلال الربع السابق بشكل رئيسي إلى: الزيادة في مجمل الربح بنسبة 39 %.

وبلغ مجمل الربح خلال الربع الحالي مبلغ 15 مليون ريال مقارنة بمجمل ربح 10.8 مليون ريال خلال الربع السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الانخفاض في نسبة تكاليف الإيرادات حيث بلغت نسبة التكاليف للربع الحالي 88 % مقارنة بنسبة 91% خلال الربع السابق.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب انخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية حيث بلغ المخصص خلال الربع الحالي مبلغ 1.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 6.6 مليون خلال الربع السابق.

ومن ضمن الأسباب الانخفاض في مخصص الانخفاض في قيمة المخزون حيث بلغ المخصص خلال الربع الحالي مبلغ 168 الف ريال مقارنة بمبلغ 1.9 مليون خلال الربع السابق.