منها الزيت والأرز.. انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية بالمحلات التجارية

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار بعض السلع الغذائية في المحلات التجارية بالأسواق المصرية، مع ارتفاع المعروض المحلي من الحبوب بدعم تدبير الدولار لاستيراد السلع الاستراتيجية.

وبحسب ما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، فقد انخفضت أسعار الأرز المعبأ، بحوالي 27 قرشا، ليسجل الكيلو مستوى 33.5 جنيه، وانخفض سعر الدقيق بحوالي 1.6 جنيه، ليسجل الكيلو الآن مستوى 25.6 جنيه.

وتراجعت أسعار زيت عباد الشمس بحوالي 6.2 جنيه، لتسجل العبوة وزن 1 لتر مستوى متقارب من 85.6 جنيه.

كما انخفض سعر كيلو السكر المعبأ إلى ما يقرب من 36 جنيها بمعدل تراجع 2 جنيه.

وسجلت أسعار العدس المعبأ مستوى 63 جنيها للكيلو بمعدل انخفاض 5.6% ما يعادل قيمة 3.5 جنيه للكيلو.