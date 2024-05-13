مجلس البنوك

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وأوضح المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أنه تم تصميم البرنامج لتأهيل الراغبين في تعلم وفهم مبادئ المالية الإسلامية، وتطوير سلمهم المهني في هذا القطاع، واكتساب مهارات عملية في تطبيق المعاملات المالية الإسلامية.
ويناقش البرنامج الذي سيعقد من اليوم وحتى 16 مايو 2024، فهم مبادئ وأساسيات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتعرف على المنتجات المالية الإسلامية، والأطر التنظيمية الخاصة بها، والتميز في سوق العمل عبر الاحتراف في تخصص التمويل الإسلامي، ودعا المجلس العام منسوبي الدول الأعضاء للمبادرة بالتسجيل والانخراط في برامج المجلس المهنية للاستفادة منها، عبر الموقع الرسمي للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
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