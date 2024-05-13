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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة البلد الأمين الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة، أعلنت طرح 11 فرصة استثمارية أمس، عبارة عن أكشاك تجارية في مكة المكرمة. وأوضحت الشركة أن الفرص الاستثمارية بمساحات مختلفة، وبعقود تمتد 5 سنوات، مبينة أن آخر موعد لفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2024/06/06، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».

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