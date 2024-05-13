الاقتصاد

بورصة المغرب تغلق على تباين

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم، على تباين في الأداء، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.11 %، ليصل عند مستوى 13.541,33 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.04 %، ليستقر عند 1.090,27 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، تراجعاً بنسبة 0.17 % بمجموع 980,18 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر “سي إس إي موروكو” على ارتفاع بنسبة 0.9 % بمجموع 1.242,81 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 153 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 704 مليارات درهم مغربي.

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