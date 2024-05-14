شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «توبي» إلى 29.7 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة بورصة طوكيو.. المؤشر يفتح مرتفعًا 0.28% بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الدمام - شريف احمد - حققت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) صافي ربح يقدر بنحو 29.681 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مرتفعا بنسبة 3.8%، مقارنة بـ 28.584 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الإيرادات انخفضت بنسبة 2.48٪ إلى 219 مليون ريال، مقابل 225 مليون للربع المماثل من العام 2023 و ذلك نظرا للانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع قبل بداية 2024.وأضافت أن إجمالي الربح ارتفع بنسبة 25٪ ليصل إلى 54.7 مليون ريال، مما يعود إلى البدء بتنفيذ مشاريع جديدة خصوصا بمحفظتي تجربة العميل و الخدمات المدارة.ونتج عن ذلك هامش إجمالي ربح قدره 24.96٪، مقارنة بـ 19.47٪ في الربع الأول من عام 2023.وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 17% إلى 42 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مدعوما بزيادة بإجمالي الربح لنفس الفترة رغم الزيادة في مصاريف البيع والمصروفات العمومية والإدارية.وسجلت الشركة انخفاضاً في صافي الربح ليصل إلى 29 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مقابل 41 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023، بسبب عوامل موسمية تتماشى مع طبيعة أعمال الشركة.ويرجع التغيير في صافي الربح إلى انخفاض الإيرادات من 387.9 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023 إلى 219 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024.وتراجع إجمالي الربح بنسبة 11% من 61 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023 إلى 54 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024.وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 29٪ من 59 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023 الى 42 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024.