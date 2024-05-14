شكرا لقرائتكم خبر عن تغير طفيف في مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ترقب بيانات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر داو جونز كثيرًا إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك، أمس الاثنين، وذلك في ضوء ترقب بيانات التضخم هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي إنفيستورز. أسبوع قوي شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا قويًا بشكل نسبي حيث تحركت المؤشرات الرئيسية نحو أعلى مستوياتها القياسية خلال 52 أسبوعًا.

ركزت شركة "إنفيديا" عل شركة صناعة الرقائق التايوانية لأشباه الموصلات "تي إس إم" بمبيعات قوية في أبريل مدعومة بالطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي. تقارير التضخم ينصب تركيز المستثمرين على تقارير التضخم الكاشفة مع صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.

يعد تقرير مؤشر أسعار المنتجين مهمًا لأن المكونات الرئيسية تتغذى مباشرة على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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وكانت بيانات التضخم ثابتة أو حتى في ارتفاع في الأشهر الأخيرة مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن توقعات خفض أسعار الفائدة.

وأظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان يوم الجمعة ارتفاع توقعات التضخم. أداء السندات ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة ضئيلة إلى 4.5٪ بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في شهر واحد عند 4.42٪ خلال يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 0.2 % إلى 78.26 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي. أسهم «إنفيديا» ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 1.2% ليصل إلى 898.78 خلال أسبوع وتوقف مؤقتًا بعد أن حقق مكاسب بنسبة 3.8% ارتفاعًا بنسبة 11% على مدى ثلاث جلسات.

تمتلك الشركة الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي نقطة شراء موحدة تبلغ 974 نقطة. ومن المثير للاهتمام القول أن سهم إنفيديا في طريقه للارتفاع بعد جلسة أخرى.

تستحق أرباح إنفيديا في 22 مايو. تراجع «تسلا» انخفض سهم تسلا بنسبة 7% خلال أسبوع إلى 168.47 نقطة متراجعًا إلى ما دون مستوى 50 يومًا.

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ارتفعت الأسهم بشكل كبير بنسبة 15٪ في 29 أبريل بعد أن أزالت تسلا العقبات الرئيسية أمام تقديم القيادة الذاتية الكاملة في الصين. مؤشرات الأسهم الأمريكية أطلق عدد من الأسهم إشارات لأهمية الشراء خلال هذا الأسبوع وهو ما يقول بأنه يمكن للمستثمرين الاستمرار في إضافة المزيد من العروض وجني الأرباح إذا استمر ارتفاع السوق في العمل بشكل جيد لكن بشكل تدريجي.

يمكن لتقارير التضخم هذا الأسبوع أن تدفع المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية أو تعيدها نحو فترة 50 يومًا. التداولات الآسيوية بالنسبة للأسهم خارج أمريكا، تحركت معظم الأسهم الآسيوية في نطاق ثابت إلى منخفض مع تسجيل أسواق الأسواق الصينية تقلبات حادة بسبب إشارات اقتصادية وسياسية مختلطة في حين أصبح المستثمرون حذرين قبيل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع. الأسهم الصينية تباين أداء الأسهم الصينية بعدما تعرضت لضغوط بسبب احتمال فرض المزيد من التعريفات التجارية الأمريكية ضد البلاد.

وذكرت سلسلة من التقارير الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن تستعد لفرض رسوم جمركية على الواردات من عدة قطاعات رئيسية بما في ذلك السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة الشمسية.

لكن ارتفاع أسهم العقارات الصينية ساعد في تعويض خسائر أكبر حيث أشارت بكين إلى مزيد من الدعم للقطاع المحاصر.

تلقت الأسواق الإقليمية إشارات متوسطة من إغلاق يوم الجمعة في وول ستريت في حين تحركت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية قليلاً في التجارة الآسيوية مع التركيز بشكل مباشر على بيانات التضخم القادمة التي من المرجح أن تؤثر في أسعار الفائدة الأمريكية. مؤشر شنجهاي تم تداول مؤشر شنجهاي شنتشن سي إس آي 300 وشانجهاي المركب في الصين بشكل جانبي بعد انخفاضهما بنسبة 0.8% لكل منهما في وقت سابق من الجلسة.

وظل الاثنان دون أعلى مستوياتهما في سبعة وثمانية أشهر التي سجلاها الأسبوع الماضي. تضرر المعنويات وتضررت المعنويات تجاه الصين أيضًا بسبب تقارير عن المزيد من التعريفات التجارية الأمريكية المحتملة ضد البلاد، مما قد يعيق النمو الاقتصادي ويشعل أيضًا حربًا تجارية متجددة مع واشنطن.

لكن ارتفاع أسهم العقارات ساعد في الحد من خسائر المؤشرات الصينية، بعد أن خففت عدة مدن صينية كبرى القيود على شراء المنازل خلال الأسبوع الماضي.