البنك الأهلي المصري يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية داخل وخارج مصر

الشارقة - اميمة ياسر - رفع البنك الأهلي المصري حدود استخدام العملات الأجنبية للبطاقات الائتمانية داخل مصر والمسافرين للخارج دون الإخطار المسبق للبنك، بداية من ٩ مايو الجاري وذلك للفئات التالية:

حاملي فيزا جولد / ماستركارد تيتانيوم زادت من ٧٥٠٠ جنيه إلى ٢٥ ألف جنيه، عملاء فيزا بلاتينم / ماستركارد بلاتينم / ماستركارد زادت من ١٢٥٠٠ إلى ٤٠ ألف جنيه، وعملاء ماستر كارد وورلد، فيزا سيغنتشر وماستر كادر الشركات من ٢٠ ألفا إلى ٦٠ ألف جنيه، مع استمرار الحدود المتاحة لحاملي بطاقة فيزا كلاسيك وماستر كارد استاندرد عند ٥٠٠٠ جنيه حد أقصى للمشتريات.

وكان البنك المركزي المصري وجه البنوك العاملة في البلاد بزيادة الحدود الشهرية لاستخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر، وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف في ٦ مارس الماضي.