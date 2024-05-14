شكرا لقرائتكم خبر عن متأثرة بمعنويات المستثمرين.. نتائج متباينة للأسهم الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تحليل اقتصادي، أن الأسهم الصينية سجلت نتائج متباينة خلال جلسة تداول اليوم.

وأضاف التحليل، أن بورصة شنتشن شهدت ارتفاعا بنسبة 0.35٪ لتغلق عند 1773 نقطة، بينما تراجع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة طفيفة قدرها 0.07٪. معنويات المستثمرين بحسب التحليل، تأثرت معنويات المستثمرين بالرسوم الجمركية الأمريكية وبيانات نمو الائتمان الصيني المخيبة للآمال لشهر أبريل.

وفي غضون ذلك، تترقب الأسواق تقرير التضخم الأمريكي؛ الذي يقدم مؤشرات حاسمة بشأن مسار سياسة معدلات الفائدة لدى الفيدرالي.

وعلى المستوى المحلي، تتجه أنظار المتداولون صوب العديد من البيانات الرئيسية المقرر صدورها يوم الجمعة؛ بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.

وتشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن تظهر هذه المؤشرات تحسنا، مما قد يعزز الأسهم الصينية.

وتسعر الأسواق أن يرتفع الإنتاج الصناعي في الصين إلى 5.4٪ على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بالقراءة السابقة 4.5٪ في مارس، أيضا، من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة ارتفاعا بنحو 3.7% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بالقراءة السابقة 3.1% في مارس.

ووفقا للتحليل الصادر من "في بي دي سويس"، شهدت أسهم في قطاع التكنولوجيا تراجعا ملحوظا، وسجلت شركة تكنولوجيا يوبتولينك انخفاضا بنسبة 4٪، تلاها شركة جونججي إننولايت بانخفاض بنسبة 3.6٪.

وتراجع سهم شركة فوكسكون إندستريال تقريبا بنسبة 1٪. وفي المقابل، سجلت شركة شنغهاي لصناعات الأدوية زيادة في أسهمها بنسبة 3٪ بعد أن حصلت إحدى منتجاتها على موافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين.