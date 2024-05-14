شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «المصافي» إلى 599 ألف ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية وارتفاع تكوين مخصص الزكاة الشرعية خلال هذا الربع الحالي.

وأضافت أن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى توزيع أرباح من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في الربع السابق بمقدار 7,597,240 ريال. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة المصافي العربية السعودية بنسبة 60.1% في الربع الأول من 2024، مسجلة 599.096 ألف ريال، مقابل خسائر بـ374.098 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية وارتفاع تكوين مخصص الزكاة الشرعية خلال هذا الربع الحالي.وأضافت أن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى توزيع أرباح من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في الربع السابق بمقدار 7,597,240 ريال.