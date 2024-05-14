شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشراكة السعودي البريطاني.. تفاصيل التعاون الاقتصادي والاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.