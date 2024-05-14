شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

السياسة النقدية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا العام.وبحلول الساعة 1209 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2345.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض واحدا بالمئة أمس الاثنين.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2351.20 دولار للأوقية. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدا الأربعاء.وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في أحدث استطلاع له حول توقعات المستهلكين، إن المشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن يصل التضخم بعد عام من الآن إلى 3.3 بالمئة مقارنة بثلاثة بالمئة في مارس، في حين من المتوقع أن يتراجع التضخم بعد ثلاث سنوات من الآن إلى 2.8.ويتوقع المتعاملون أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية في سبتمبر.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 28.39 دولار للأوقية.وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 969.25 دولار بعدما وصل إلى أعلى مستوى له في عام تقريبا عند 1016.40 دولار. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1007.35 دولار.