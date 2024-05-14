شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر ناسداك.. أسهم وول ستريت تفتح مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أسهم وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الأمريكية (وول ستريت) دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أقوى من المتوقع في انتظار خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم.وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.32 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 5221.10 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 2.92 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 16391.16 نقطة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 35.25 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 39466.76 نقطة.