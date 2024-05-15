شكرا لقرائتكم خبر اتفاقيات استثمارية بـ 4 مليارات في قطاع الدواجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاع الدواجن، تشجيعا للاستثمار في قطاع الدواجن، وتعزيز الأمن الغذائي؛ استثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال، وذلك ذلك على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع شركة المراعي اتفاقيات مع عدد من الجهات المحلية والدولية، منها اتفاقية مع شركة نقاء الغذاء للدواجن؛ لتوريد معدات مسالخ وخطوط معالجة لحوم، الدواجن، واتفاقيتان مع شركة (بوهلر) السويسرية لإنشاء مطاحن أعلاف، وكذلك توقيع اتفاقية مع شركة (بيتر سايم) البلجيكية لإنشاء فقاسات، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع شركة (بيج دوتشمان) الألمانية؛ بغرض العمل على توريد معدات أعلاف لخدمة القطاع.

كما تضمنت توقيع اتفاقية بين شركة رضوى السعودية الغذائية المحدودة وشركة أنظمة التركيبات للتجارة والمقاولات (إسكو)؛ بهدف توسعة نشاط ومشاريع الشركة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين شركتي دواجن أطياب وشركة التنمية الغذائية؛ بهدف العمل على التخلص الآمن لقطعات الأمهات اللاحم بعد انتهائها من فترة الإنتاج لمدة (5) سنوات، إلى جانب اتفاقيتين لشركة بلدي للدواجن مع شركة بادر فود بروسيسينج الدنماركية؛ لإنشاء مصنع آلي، بطاقة إنتاجية تبلغ (25) ألف طائر في الساعة، واتفاقية أخرى مع شركة مجموعة فامسون الصينية لإنشاء مصنع أعلاف بطاقة (60) طنا في الساعة.

وتم توقيع شركة كافالوا السعودية للمقاولات اتفاقيتين؛ الأولى مع شركة نقاء المحدودة؛ بهدف توريد وتصميم وتنفيذ مشروع أمهات اللاحم لـ (8) مزارع و(48) حظيرة بمحافظة السليل، والثانية مع شركة (في دي إل أجروتيك)؛ بهدف توريد معدات (60) حظيرة لاحم، وتوقيع (3) اتفاقيات لمصنع تعاونية عسير لإنتاج الدواجن؛ الأولى مع شركة ماين فود تكنولوجي الهولندية؛ لتوريد وتركيب خط إنتاج لحوم الدواجن بطاقة (15) ألف طائر في الساعة، والثانية مع شركة جيمسواي الكندية؛ لتوريد وتركيب معدات فقاسة بطاقة إنتاجية (120) مليون بيضة، والثالثة مع شركة فانكومتيك جروب الهولندية؛ لتوريد وتركيب خط استلام وفرز البيض بطاقة (60) ألف بيضة في الساعة.

وشهد المعرض توقيع اتفاقية بين شركة عبدالمحسن السهلي للتجارة وشركة (شنزن أي إم بي) الصينية؛ لتصنيع خطوط إنارة مزارع الدواجن والبيوت المحمية داخل المملكة، واتفاقيتين للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير؛ الأولى مع شركة هارسليف الدنماركية؛ بهدف توسعة خط معالجة المخلفات الصلبة لمعالجة (500) ألف طائر في اليوم، والثانية مع شركة ماريل الهولندية؛ لتحديث خط نزع الأحشاء بطاقة (500) ألف طائر في اليوم.

كما شهدت توقيع شركة الفروج الذهبي اتفاقيتين؛ الأولى مع شركة (مافتيك) الهولندية؛ بهدف تطوير وتوسعة مصنع معالجة النفايات الصلبة، والثانية مع شركة شورتايم الأمريكية لتوزع وبيع جميع معدات الدواجن بالمملكة، إضافة إلى توقيع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية مع شركة دواجن الدوحة؛ بهدف تبادل الخبرات في مجال التدريب بين الجانبين.