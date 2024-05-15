شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط مع مخاوف بقاء أسعار الفائدة مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط عند التسوية يوم ثلاثاء، بعد أن أثارت بيانات أمريكية مخاوف إزاء احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، لكن المخاطر المحتملة على الإمدادات بسبب التوتر بالشرق الأوسط وحرائق الغابات في كندا حالت دون استمرار الهبوط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتًا أو 1.18% إلى 82.38 دولار للبرميل عند التسوية، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار أو 1.39% لتسجل 78.02 دولار للبرميل.

وزادت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل، ما أثار مخاوف احتمال إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض مرتفعة لمكافحة التضخم. استمرار هبوط التضخم الأمريكي وقال جيروم باول رئيس المجلس إنه يتوقع أن يستمر التضخم الأمريكي في الهبوط خلال 2024، لكنه حذر من أنه أقل ثقة الآن بعد ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.

ومن المتوقع صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، وسيكون لها أثر أكبر في توقيت خفض الفائدة، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. نمو قوي للطلب وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء على توقعاتها بنمو قوي نسبيًا للطلب العالمي على النفط في عام 2024، وقالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

وتراقب أسواق الطاقة أيضا حرائق الغابات في غرب كندا، التي يمكن أن تدعم الأسعار عبر تعطل إمدادات النفط.

وكافح رجال إطفاء يوم الاثنين حرائق في إقليم كولومبيا البريطانية وفي ألبرتا قرب قلب صناعة النفط الرملي بالبلاد.

ويسهم الصراع في الشرق الأوسط أيضا في الحد من هبوط الأسعار.