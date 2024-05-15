الاقتصاد

ارتفاع معدل التضخم السنوي في الأرجنتين إلى 4ر289%

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن مكتب الإحصاءات الرسمي في الأرجنتين اليوم بأن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 4ر289%.

وارتفعت الأسعار في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، التي تمر بأزمة اقتصادية حادة، بنسبة 8ر8% في نيسان، حسبما أعلن المكتب .

وزادت تكاليف السكن والغاز والمياه والكهرباء بشكل حاد، إلا أن هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر التي يظل فيها معدل التضخم الشهري أقل من 10 %.

يشار إلى أن الأرجنتين في خضم أزمة اقتصادية حادة, وألغت الحكومة مؤخرا آلاف الوظائف في القطاع العام وخفضت الدعم وأوقفت البرامج الاجتماعية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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