شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، وجرى تداوله في نطاق ضيق يبلغ ستة دولارات بعد صعوده 1% أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 % إلى 2362.80 دولار للأوقية. مؤشر أسعار المستهلك من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم الأساسي في أبريل نيسان 0.3 % على أساس شهري بانخفاض عن 0.4 % في الشهر السابق.

وقال محللون: إن الذهب يعتمد على البيانات في الوقت الحالي.

وأضافوا: "إذا بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض قليلا، فسيكون ذلك إيجابيا للذهب لأنه في وضع رائع للاستفادة من تلك التحركات بالنظر إلى صموده في هذه المرحلة".

وتابع المحللون: "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة".

ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر. التضخم في أمريكا وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض خلال 2024 وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومع ذلك، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 28.57 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 1.3 % إلى 990.06 دولار.

وصعد البلاتين 2.2 % إلى 1053.75 دولار مسجلا أعلى مستوى في عام تقريبا.

