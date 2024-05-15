شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «كهرباء السعودية» توافق على توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء نتائج اجتماع الجمعية العامـة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023 ومناقشته.

وأضافت أن من ضمن النتائج: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023 ومناقشتها، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 ومناقشته.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,670.5 ريال) على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2023، بواقع (70هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من القيمة الاسمية للسهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتصرف الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 30-05-2024 عن طريق مصرف الراجحي وكافة فروعه داخل المملكة.

وتصرف الأرباح للمساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية، عن طريق إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.

أما للمساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة أحد فروع مصرف الراجحي داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.

وتضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.

وشملت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ (5,762,067 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023.