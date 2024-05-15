شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «ريدان» إلى 3.252 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة ريدان الغذائية صافي خسارة قدرها 3.252 مليون ريال في الربع الأول من 2024، بانخفاض 0.2% عن خسائر قدرها 3.256 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود انخفاض الخسائر إلى ارتفاع الإيرادات، وانخفاض تكلفة الإيرادات، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وبحسب البيان يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، إلى ارتفاع الإيرادات، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، وارتفاع الإيرادات الأخرى.