شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأرز في السعودية.. وتباين «الدقيق» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار الدقيق في السوق السعودية خلال شهر أبريل الماضي، فيما ارتفعت أسعار الأرز على أساس شهري، بينما استقر سعر الخبز الأبيض.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر دقيق القمح المحلي الأسمر 3.21 ريال، مرتفعا بنسبة 1.3% على أساس شهري، و3.9% على أساس سنوي.

وأظهرت النشرة أن سعر الدقيق المحلي الأبيض سجل في شهر أبريل الماضي 4.54 ريال، منخفضا بنسبة 1.7% على أساس شهري، و4.8% على أساس سنوي. سعر الأرز في السعودية أفادت النشرة بأن سعر الأرز البسمتي الأبيض الهندي سجل في شهر أبريل الماضي نحو 99.57 ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.5%، و5.9% على التوالي.

وبحسب النشرة فإن سعر الأرز المزة الهندي (10 كجم) سجل في شهر أبريل الماضي نحو 81.96 ريال، مرتفعا بنسبة 0.8% على أساس شهري، و8.3% على أساس سنوي.

وبلغ سعر الذرة الحلوة 6.25 ريال، مرتفعة بنسبة 0.3% على أساس شهري، و2.5% على أساس سنوي، بينما ارتفع سعر الشعيرية بنسبة 1.4% على أساس شهري، في حين انخفض بنسبة 0.3% على أساس سنوي، مسجلا 5.85 ريال. سعر المكرونة وسجل سعر المكرونة المحلي (500 جم) 5.97 ريال، مرتفعا بنسبة 1.2%، و1.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما بلغ سعر شوربة علب شوفان 9.96 ريال ،مسجلا ارتفاعا على أساس شهري وسنوي.

واستقر سعر الخبز الأبيض المفرود على أساس شهري، مسجلا 1.09 ريال، بينما انخفض بنسبة 2.7% على أساس سنوي.