مصر .. الدولار يهبط في البنوك المحلية اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - واصلت أسعار صرف الدولار التراجع أمام الجنيه بما يتراوح بين 2 إلى 10 قروش بالبنوك المحلية، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بأسعارها في ختام تعاملات أمس.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في البنك الأهلي المصري، مسجلا 46.81 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع 46.85 جنيه للشراء، مقابل 46.85 جنيه للشراء، و 46.95 جنيه للبيع.

كما هبط سعر العملة في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، بنحو قرشين فقط ليسجل 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، مقابل 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

وخسر الدولار بنحو 5 قروش أمام الجينه فى بنك البركة ليسجل نحو 46.75 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع، مقابل 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار أمام الجنيه فى بنك قناة السويس بنحو 5 قروش ليسجل 46.75 جنيه للشراء، 46.85 جنيه للبيع، مقابل 46.80 جنيها للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

بينما تراجع الدولار فى بنك الاستثمار العربي بقيمة 10 قروش، ليسجل 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، مقارنة بـ46.85 جنيها للشراء، و46.95 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للعملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 46.96 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي تحريك سعر الصرف، ليصعد سعر الدولار في البنوك بنسبة 64% ويصل إلى مستوي الـ 50 جنيها، قبل أن يعاود التراجع مرة أخرى.