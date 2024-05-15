شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث الفرص الاستثمارية مع القطاعين الحكومي والخاص في إستونيا والان نبدء بالتفاصيل

المشاريع الجديدة والابتكارية

الدمام - شريف احمد - شارك وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الإستوني، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إستونيا نسرين بنت حمد الشبل، وممثلي القطاع الحكومي والخاص الإستوني، والوفد المرافق.وجرى خلال الاجتماع، استعراض العديـد مـن المنجـزات الوطنيـة فـي عـدد مـن المؤشـرات الدولية العالمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.ركز الاجتماع على الفرص والمشاريع الجديدة والابتكارية، للارتقاء باقتصاد المملكة وإستونيا.يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز الروابط التنموية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية إستونيا، وتمكين شركات القطاع الخاص الإستونية من الاستفادة من الفرص النوعية في المملكة من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.