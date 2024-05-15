شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر جاذبية لحائزي العملات.. الذهب يقفز إلى أعلى مستوى خلال 4 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

سعر الدولار

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت أقل من المتوقع في أبريل، ما عزز فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2369.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 2374.60 دولار للأوقية.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة الشهر الماضي، بعدما تقدم 0.4 بالمئة في مارس وفبراير، ما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه الهابط في بداية الربع الثاني، ما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض الفائدة في سبتمبر.وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.4 بالمئة على أساس شهري وتسجيله 3.4 بالمئة على أساس سنوي.وهبط الدولار 0.4 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات أدنى مستوى منذ أكثر من شهر.وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 28.93 دولار للأوقية.وربح البلاديوم 1.2 بالمئة ليصل إلى 989.45 دولار. وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1048.40 دولار مقتربا من أعلى مستوياته خلال عام.