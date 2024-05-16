إطلاق النسخة الرابعة من «واعد» لتأهيل 150 متدربا لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة الوطنية للإسكان NHC النسخة الرابعة من برنامج «واعد» لتدريب 150 متدربا ومتدربة حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير، وذلك اعتبارا من تاريخ 15 مايو 2024 وحتى 5 يونيو 2024م، داعية الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول عبر الرابط https://nhc.sa/ar/waaed

وأوضحت الوطنية للإسكان، أن البرنامج يضم عددا من المسارات في التخصصات الهندسية، وتقنية المعلومات، وتطوير البرمجيات، وإدارة المشاريع وتجربة المستخدم، وتخصصات الموارد البشرية، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافةً إلى القانون، والتخصصات ذات الصلة، ويقدم للمتدربين العديد من المزايا التنافسية تتمثل في مكافآت شهرية مجزية، وتأمين طبي، ومكافأة التخرج لمجتازي البرنامج بنجاح، إضافة إلى البحث وتوفير فرص وظيفية للمتدربين بعد التخرج.

وبينت أن البرنامج مخصص للشباب السعوديين ممن لم يتجاوزوا 25 عاما، شريطة أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المستهدفة بمعدلٍ تراكمي لا يقل عن (5/ 3.75) أو (4/ 2.50)، حيث ينفذ على فترة زمنية تبلغ 6 أشهر، وتتيح فرصة العمل مع أفضل الخبراء المحترفين سواءً في المشاريع أو بين الأقسام داخل القطاعات في الشركة، كما تشتمل دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة تتنوع ما بين التدريب الحضوري، والافتراضي والالكتروني، بالإضافة إلى جلسات توجيهية فردية وجماعية.

وأكدت أن برنامج «واعد» يُعزز الاستثمار في تنمية الجيل القادم من حديثي التخرج في مختلف التخصصات، وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل الذي يشتمل على أساليب مختلفة للتطوير وإعدادهم للعمل بمهنية عالية، ودعم سوق العمل بمخرجات احترافية والإسهام في إثراء صناعة التطوير العقاري ودعم سوق العمل السعودي بسواعد طموحه، ودعم المحتوى المحلي عن طريق تأهيل وتطوير القدرات البشرية من حديثي التخرج وتجهيزهم بشكل احترافي لسوق العمل من خلال استخدام أفضل القنوات التدريبية المناسبة، وتوفير فرص نوعية للشباب والشابات في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان صممت البرنامج وفق خطة خمسية تستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 500 مرشح من حديثي التخرج حتى عام 2025، وذلك ضمن جهودها المبذولة لدعم وتنمية المحتوى المحلي ببرامج تدريبية تستقطب من خلالها المواهب المستقبلية الشابة وتمكنهم من العمل باحترافية واكتساب خبرات ومهارات متعددة في مجالات متنوعة عبر العمل مع أصحاب الخبرات العالية، التي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتتبوأ المملكة مكانة ريادية على جميع الأصعدة وتكون في مقدمة دول العالم.

برنامج واعد

إطلاق النسخة الرابعة.

تدريب 150 من حملة البكالوريوس والماجستير.

التقديم من 15 مايو حتى 5 يونيو 2024.

ينفذ على فترة زمنية تبلغ 6 أشهر.

يضم مسارات:

الهندسية.

تقنية المعلومات.

تطوير البرمجيات.

إدارة المشاريع وتجربة المستخدم.

الموارد البشرية.

المالية.

إدارة الأعمال.

القانون.

الشروط: