شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أبريل.. استقرار مبيعات التجزئة وتراجع تضخم الأسعار في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة تراجعًا طفيفًا خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال مارس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 4ر0%. معدل التضخم الأساسي في الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3ر0% شهريًا بعد ارتفاعه خلال مارس الماضي بنسبة 4ر0%، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات المحللين.

وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر3% مقابل 5ر3% في الشهر السابق، وهو ما جاء متفقا مع تقديرات المحللين.

كما بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي خلال الشهر الماضي 6ر3% مقابل 8ر3% خلال الشهر السابق.

استقرار مبيعات التجزئة أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء استقرار مبيعات التجزئة خلال أبريل الماضي على خلاف توقعات المحللين.

وذكرت الوزارة أن مبيعات التجزئة لم تسجل أي تغيير تقريبًا خلال الشهر الماضي، بعد نموها بنسبة 6ر0% وفقا للبيانات المعدلة خلال مارس المقبل.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وزادت مبيعات التجزئة بعد مبيعات السيارات ومكوناتها بنسبة 2ر0% خلال أبريل الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 9ر0%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.