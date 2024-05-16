شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة أبها.. ورشة عمل تؤكد أهمية الدور الاقتصادي للشركات العائلية والان نبدء بالتفاصيل

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شركات مساهمة

الدمام - شريف احمد - نفذ المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها، ورشة عمل عن بُعد بعنوان "بماذا يتميز مجلس إدارة المنشآت العائلية عن غيره"، قدمها مدير تطوير الأعمال والشركات بالمركز نعيم آل شراب، والمحاضر علاء أبو نبعة.وتناولت الورشة تعريفًا للشركات العائلية وأهميتها في الحياة الاقتصادية وقطاع الأعمال، كونها تمثّل 66% من إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتوظف أكثر من 76% من العاملين فيه.كما تسهم بشكل فاعل في توفير السلع والخدمات للمواطنين وفي تمويل منشآت القطاع الثالث، والتطرق للحوكمة في الشركات وأسلوب تحويلها إلى شركات مساهمة بسوق المال.وتطرقت الورشة للحوكمة في الشركات العائلية وأسلوب تحويلها إلى شركات مساهمة في سوق المال، وتعرضت إلى نموذج الدوائر الثالثة والخاص بالملكية والعائلة والأعمال.كما جرى استعراض الفروقات الجوهرية بين الشركات العائلية والتقليدية، مشيرة إلى أن اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي جاء لما يملكه من قدرة تنافسية عالية بين القطاعات المختلفة.