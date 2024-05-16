وزير الاستثمار يزور غرفة القصيم ويبحث تعزيز البيئة الاستثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أمس الأربعاء، بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، عددًا من المستثمرين، ورؤساء الشركات؛ لبحث سُبل تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة، والتغلب على المعوقات، والتأكيد على دور القطاع الخاص، ودفع مسيرة قطاع الأعمال، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية.

وأكد المهندس خالد الفالح في مستهل اللقاء أن منطقة القصيم مليئة بالتجارب والمبادرات الاستثمارية الخلاقة، مثل الاستزراع السمكي، وصناعة الأعلاف، وغيرها، داعياً أن تكون تلك المساهمات خارطة طريق لاستثمار مستدام على مستوى الوطن.

وأوضح معاليه أن المشاريع الاستثمارية الكبرى يتم التعامل معها من خلال “المسار السريع” الذي يوفر جميع الإجراءات اللازمة لسهولة قيام المشروع وبدايته على الواقع.

وناقش اللقاء احتياجات ومتطلبات البيئة الاستثمارية المناسبة، والعمل على تذليل جميع معوقات الأنشطة الاقتصادية، وبحث توفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى المنطقة.

كما تناول اللقاء، دور القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال في تحفيز واستدامة النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة، وأثر ذلك على مستهدفات رؤية 2030 في ضرورة الشراكة اللازمة بين القطاع الحكومي والخاص، نحو مزيد من إيجاد الكيانات والمحاضن الاستثمارية على مستوى الوطن.

بدوره ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم، عبد العزيز الحميد، زيارة معالي وزير الاستثمار للمنطقة، وحضوره للقاء المستثمرين، الأمر الذي يعكس حرص ورغبة معاليه على تتبع ومباشرة احتياج القطاع الخاص، وعمله المستمر نحو خلق الفرص والمناخات الاستثمارية والاقتصادية التي تدعم مقاصد رؤية الوطن 2030 في إيجاد بيئة استثمارية فاعلة ومستدامة.

حضر اللقاء رئيسا مجلسي غرفة محافظة عنيزة خالد الصيخان، وغرفة محافظة الرس فايز الشعيلي، وأعضاء مجلس غرفة القصيم والأمانة العامة، وقيادات وزارة الاستثمار.