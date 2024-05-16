شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» تتلقى إشعارا باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أكوا باور، أمس، إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع شعاع للطاقة 3 والواقع في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، شملت المرحلة الثالثة إضافة 300 ميجاواط لإجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع. وباكتمال التشغيل التجاري لهذه المرحلة وصل المشروع لكامل الطاقة الإنتاجية والبالغة 900 ميجاواط.

وتمتلك أكوا باور حصة قدرها 24% في مشروع شعاع للطاقة 3.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغل المرحلة الثالثة خلال الربع الثالث من عام 2024.