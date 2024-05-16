شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد صعود حاد في الجلسة الماضية مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة في أعقاب بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية التي عززت احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وبحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2391.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2396.10 دولار. تراجع الدولار تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما لامست عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وقال محللون: "مع استئناف التضخم لمسار الهبوط ازدهر الذهب فعليا في المعاملات المبكرة ويبدو أنه يتجه صوب مستوى 2400 دولار".

وأضافوا "مع ذلك، فإن الارتفاع المحتمل للدولار أو عوائد سندات الخزانة قد يكون أكبر عقبة أمام سعر الذهب في بقية الأسبوع".

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 29.56 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021 في وقت سابق من الجلسة.

كما خسر البلاديوم 0.2 % إلى 1009.68 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 1068.67 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 مايو من العام الماضي.