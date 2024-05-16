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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمانة نجران تنفذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي النهضة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران
بدأت أمانة منطقة نجران أعمالها في تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي النهضة بتكلفة تتجاوز 8 ملايين ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن المشروع يأتي ضمن عددٍ من المشاريع التنموية الحيوية التي ستسهم –بمشيئة الله تعالى- في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمدينة نجران.
وأضاف بأن المشروع يتكون من أحواض تجميع بأبعاد مختلفة؛ حيث تم الانتهاء من أعمال تسوية الأحواض وتنفيذ الحفريات الترابية.