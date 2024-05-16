الاقتصاد

أمانة نجران تنفذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي النهضة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

بدأت أمانة منطقة نجران أعمالها في تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي النهضة بتكلفة تتجاوز 8 ملايين ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن المشروع يأتي ضمن عددٍ من المشاريع التنموية الحيوية التي ستسهم –بمشيئة الله تعالى- في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمدينة نجران.

وأضاف بأن المشروع يتكون من أحواض تجميع بأبعاد مختلفة؛ حيث تم الانتهاء من أعمال تسوية الأحواض وتنفيذ الحفريات الترابية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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