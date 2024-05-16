الاقتصاد

تراجع أسعار 10 أصناف من الفاكهة في السعودية خلال شهر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار 10 أصناف من الفاكهة في خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر 10 أصناف من الفاكهة والمكسرات في السعودية، في شهر أبريل الماضي، على أساس شهري، بينما ارتفع سعر 7 أنواع فقط.
وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات أن سعر التفاح الأصفر انخفض بنسبة 5.4% على أساس شهري، و4.8% على أساس سنوي، مسجلا 8.59 ريال للكيلو.

سعر الفاكهة في السعودية

أفادت النشرة بأن سعر العنب المحلي، انخفض بنسبة 0.5%، على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مسجلا 14.21 ريال.
وأشارت إلى أن سعر الموز الشربتلي انخفض بنسبة 0.2% ، و8.6%، على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 6.05 ريال للكيلو.
وبحسب النشرة فإن سعر الشمام المحلي انخفض بنسبة 3.9%، و1.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 5.49 ريال للكيلو، فيما بلغ سعر الكمثرى 13.11 ريال، منخفاض بنسبة 3.1% على أساس شهري.
وأفادت بأن سعر التمر (الرطب) انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري، مسجلا 15.01 ريال، في حين ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي.

أسعار الفاكهة في السعودية

وأشارت إلى أن سعر الخوخ بلغ 18.99 ريال، منخفضا بنسبة 2.5% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي.
وبلغ سعر الليمون الوسط الأفريقي في شهر أبريل الماضي 6.87 ريال، متراجعا بنسبة 12.3% على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري.
وسجل سعر التين المحلي 16.54 ريال، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 9.5% على أساس سنوي.
وانخفض سعر التمر (المكنوز) بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مسجلا 15.49 ريال للكيلو.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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