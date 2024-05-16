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شكرا لقرائتكم خبر عن 15 % ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر بالعقارات التجارية بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، عن ارتفاع 15 % في الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات التجارية بالسعودية على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن من خلال الاستفادة من هذه الاستثمارات الاستراتيجية، تعمل السعودية على تعزيز بنيتها التحتية وجذب المواهب من الدرجة الأولى، وتضع نفسها في الصناعات التي تقودها الخدمات على الساحة العالمية.
وأظهر التقرير أن 64 % من القوى العاملة في السعودية يقضون ما يصل إلى 64% من وقتهم في العمل مع الآخرين أو التعلم أو التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن 43% من القوى العاملة تعمل من المكتب فيما يقول 73% أنهم بحاجة إلى التواجد في مكان العمل لزيادة إنتاجية أفرادهم وفرقهم إلى الحد الأقصى.
وأظهر التقرير أن أماكن العمل الاستثنائية توفر نظاما بيئيا من الخبرات خارج نطاق المكتب، مشيرا إلى أن لجودة البناء علاقة مباشرة بجودة مكان العمل.
وبحسب التقرير فإن من المرجح أن المباني عالية الجودة في الأحياء الغنية بوسائل الراحة التي تعزز الأداء والخبرة في مكان العمل، مما يؤكد أهمية الموقع الاستراتيجي والتصميم.
وأوضح أن على الصعيد العالمي، تعمل أماكن العمل الاستثنائية على تعزيز الأداء العالي، فيما يوجد رابط مباشر وإيجابي بين أصحاب الأداء العالي والعمل في مكان عمل عالي الأداء.
ووفقا للتقرير، يقول 96% من الموظفين في أماكن العمل عالية الأداء إنهم يتحكمون في كيفية إدارة وقتهم في العمل، مقارنة بما يزيد قليلاً عن نصف الموظفين في أماكن العمل منخفضة الأداء.
وبحسب التقرير، يقول 99% من الموظفين في الشركات الأكثر ابتكاراً أنهم يوصون بمؤسساتهم باعتبارها مكاناً رائعاً للعمل، مقارنة بـ 37% فقط في الشركات الأقل ابتكاراً.
وأشار التقرير إلى أن 97% من الموظفين الأكثر تفاعلاً يقولون إنهم من المرجح أن يبقوا مع شركتهم في العام المقبل، مقارنة بـ 53% فقط من الموظفين الأقل تفاعلاً.
وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2023 الصادر عن البنك الدولي إلى ارتفاع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات التجارية.
ووفقاً للتقرير، فإن 94% من الموظفين في أماكن العمل الاستثنائية لديهم خيار في مكان عملهم داخل المكتب، مما يمنحهم الاستقلالية للعمل عبر بيئات متعددة وتعزيز شعور أعلى بالقيمة والمشاركة.
ولأول مرة، يتجاوز الاستطلاع الذي أجراه "جينسلر" جدران المكاتب ليكشف عن كيفية أداء أماكن العمل الاستثنائية كجزء من نظام بيئي أوسع من المساحات والخبرات.، فيما استطلع آراء أكثر من 16,000 موظف في المكاتب في 15 دولة وعشر قطاعات.
وأشار التقرير إلى أن من خلال الاستفادة من هذه الاستثمارات الاستراتيجية، تعمل السعودية على تعزيز بنيتها التحتية وجذب المواهب من الدرجة الأولى، وتضع نفسها في الصناعات التي تقودها الخدمات على الساحة العالمية.
السعودية تتمتع بواحدة من أفضل القوى العاملة أداءًأفاد التقرير بأن السعودية تستثمر بشكل إستراتيجي في المواهب العالمية لدفع الصناعات التي تعتمد على الخدمات إلى الأمام، من خلال احتضان الأهداف التحويلية المبينة في رؤية السعودية 2030.
وأظهر التقرير أن 64 % من القوى العاملة في السعودية يقضون ما يصل إلى 64% من وقتهم في العمل مع الآخرين أو التعلم أو التواصل الاجتماعي.
16 % من القوى العمل تعمل من المنزلأضاف التقرير أن استطلاعا للرأي أظهر أن 16% من القوى العاملة في السعودية لا تزال تعمل من المنزل، وهو أقل عدد من بين الدول الـ15 التي شملها الاستطلاع.
وأشار إلى أن 43% من القوى العاملة تعمل من المكتب فيما يقول 73% أنهم بحاجة إلى التواجد في مكان العمل لزيادة إنتاجية أفرادهم وفرقهم إلى الحد الأقصى.
وأظهر التقرير أن أماكن العمل الاستثنائية توفر نظاما بيئيا من الخبرات خارج نطاق المكتب، مشيرا إلى أن لجودة البناء علاقة مباشرة بجودة مكان العمل.
أماكن العمل عالية الأداءونوه بأن أماكن العمل عالية الأداء تتمتع بإمكانية الوصول إلى 2.6 ضعف عدد أماكن الراحة في الموقع، و1.6 ضعف عدد وسائل الراحة والخدمات في الحي المحيط.
وبحسب التقرير فإن من المرجح أن المباني عالية الجودة في الأحياء الغنية بوسائل الراحة التي تعزز الأداء والخبرة في مكان العمل، مما يؤكد أهمية الموقع الاستراتيجي والتصميم.
وأوضح أن على الصعيد العالمي، تعمل أماكن العمل الاستثنائية على تعزيز الأداء العالي، فيما يوجد رابط مباشر وإيجابي بين أصحاب الأداء العالي والعمل في مكان عمل عالي الأداء.
ووفقا للتقرير، يقول 96% من الموظفين في أماكن العمل عالية الأداء إنهم يتحكمون في كيفية إدارة وقتهم في العمل، مقارنة بما يزيد قليلاً عن نصف الموظفين في أماكن العمل منخفضة الأداء.
وبحسب التقرير، يقول 99% من الموظفين في الشركات الأكثر ابتكاراً أنهم يوصون بمؤسساتهم باعتبارها مكاناً رائعاً للعمل، مقارنة بـ 37% فقط في الشركات الأقل ابتكاراً.
وأشار التقرير إلى أن 97% من الموظفين الأكثر تفاعلاً يقولون إنهم من المرجح أن يبقوا مع شركتهم في العام المقبل، مقارنة بـ 53% فقط من الموظفين الأقل تفاعلاً.
السعوديون الأكثر تفاعلاويأتي العمال في المملكة العربية السعودية في المراكز الثلاثة الأولى الأكثر تفاعلاً من بين 15 مدينة شملها الاستطلاع.
وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2023 الصادر عن البنك الدولي إلى ارتفاع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات التجارية.
ووفقاً للتقرير، فإن 94% من الموظفين في أماكن العمل الاستثنائية لديهم خيار في مكان عملهم داخل المكتب، مما يمنحهم الاستقلالية للعمل عبر بيئات متعددة وتعزيز شعور أعلى بالقيمة والمشاركة.
ولأول مرة، يتجاوز الاستطلاع الذي أجراه "جينسلر" جدران المكاتب ليكشف عن كيفية أداء أماكن العمل الاستثنائية كجزء من نظام بيئي أوسع من المساحات والخبرات.، فيما استطلع آراء أكثر من 16,000 موظف في المكاتب في 15 دولة وعشر قطاعات.