شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

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أسعار الذهب

أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب بعد أن لامست في وقت سابق اليوم الخميس، أعلى مستوى في شهر تقريبا، وذلك مع ارتفاع الدولار لكن تصريحات حذرة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أضعفت حماس المستثمرين.وبحلول الساعة 1417 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2376.37 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 19 أبريل في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت السبائك أكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء.وتراجعت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2378.70 دولار.وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعد انخفاض حاد أمس الأربعاء بعد بيانات تظهر تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.ورحب جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بصدور بيانات تضخم أضعف لكنه قال لرويترز اليوم الخميس، إن الأخبار الإيجابية ليست كافية لدعوة المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت ما قريبا.وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل ما قد يشجع صناع السياسات، الذين كانوا ينتظرون رؤية تقدم جديد على صعيد التضخم، قبل خفض كلفة الاقتراض. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.ويتوقع متعاملون بنسبة 71 بالمئة تقريبا أن يقلص الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 29.44 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوي منذ فبراير شباط 2021 في وقت سابق من الجلسة.كما خسر البلاديوم نحو اثنين بالمئة إلى 990.50 دولار وانخفض البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1049.43 دولار بعد أن تسجيله أعلى مستوى في عام في وقت سابق من الجلسة.