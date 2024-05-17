الاقتصاد

ارتفاع أسعار الدولار ٨٥ قرشا

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الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 85 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق آخر تحديث لأسعار العملات على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 8 بنوك بمنتصف التعاملات

البنك الأهلي المصري: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47 جنيها للشراء، و47.10 جنيه للبيع، بزيادة 70 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47 جنيها للشراء، و47.10 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.10 جنيها للشراء، و47.20 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.01 جنيه للشراء، و47.11 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.05 جنيه للشراء ، و47.15 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشا للشراء والبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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