ارتفاع أسعار الدولار ٨٥ قرشا

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 85 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق آخر تحديث لأسعار العملات على مواقعها الإلكترونية.

محمد يوسف

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