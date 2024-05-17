ارتفاع أسعار الدولار ٨٥ قرشا

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 85 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق آخر تحديث لأسعار العملات على مواقعها الإلكترونية.
سعر الدولار في 8 بنوك بمنتصف التعاملات
البنك الأهلي المصري: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47 جنيها للشراء، و47.10 جنيه للبيع، بزيادة 70 قرشا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47 جنيها للشراء، و47.10 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.10 جنيها للشراء، و47.20 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.01 جنيه للشراء، و47.11 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.05 جنيه للشراء ، و47.15 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشا للشراء والبيع.