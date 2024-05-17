أسعار الدولار اليوم في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 17-5-2024، أمام الجنيه المصري، فى البنك المركزى المصرى، مسجلا 46.83 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

46.86 جنيه للشراء.

46.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

46.86 جنيه للشراء.

46.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

46.86 جنيه للشراء.

46.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

46.86 جنيه للشراء.

46.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

47.5 جنيه للشراء.

47.6 جنيه للبيع.