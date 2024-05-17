شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في ظل تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، الارتفاع وهي متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تراجع مؤشر الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2379.14 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2383.20 دولار.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع مؤشر الدولار 0.6% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن مقابل عملات منافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

