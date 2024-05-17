شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "داو جونز".. وول ستريت تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط تزايد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 42.34 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة إلى 39911.72 نقطة.وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا ست نقاط أو 0.11 بالمئة إلى 5303.10 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 10.17 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 16708.49 نقطة.