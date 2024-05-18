شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى مصر 3171 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا بسبب الصعود الكبير في السعر العالمي للذهب بختام تداولات الأسبوع، حيث أغلقت الأوقية فوق مستوى 2400 دولار .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3623 جنيها.

عيار 21 يسجل 3170 جنيها.

عيار 18 يسجل 2717 جنيها.

عيار 14 يسجل 2113 جنيها.

الجنيه الذهب 25360 جنيها.

ارتفاع الذهب

وسجل سعر الذهب أمس ارتفاعا بنسبة 0.4% بعد أن فشل السعر في اختراق المستوى 2400 دولار للأونصة، لتعود الأسعار إلى التحركات العرضية والتذبذب بين نطاق 2400 – 2370 دولارا للأونصة.

ارتفع المعدن الأصفر إلى ما يقرب من 2400 دولار للأوقية هذا الأسبوع في أعقاب بيانات التضخم الأمريكي الضعيفة التي أظهرت تراجع في مستويات التضخم في ابريل لتدفع الأسواق إلى تعديل توقعاتها وتشير إلى إمكانية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام بداية من شهر سبتمبر أو نوفمبر.

لكن سعر الذهب شهد تراجع عن هذه المستويات يوم أمس الخميس واليوم يتداول في اتجاه عرضي، وذلك بعد أن تراجعت بيانات طلبات اعانات البطالة بأقل من القراءة السابقة مما دفع الدولار الأمريكي إلى التعافي وتقليص خسائره وهو ما انعكس بشكل سلبي على أسعار الذهب.