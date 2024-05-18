الاقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه اليوم السبت 18-5-2024

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القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 18-5-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.77 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.75 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.77 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.77 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.74 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.93 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.56 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.73 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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