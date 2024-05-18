شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يحتفظون بمعنوياتهم الإيجابية تجاه الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنتشر حالة من المعنويات الإيجابية بين المستثمرين في البورصات الأمريكية في تداولات اول امس الخميس، بعدما قفزت عقود الأسهم الأمريكية الأربعاء، عقب إعلان أحدث تقرير للتضخم، والذي أظهر انخفاض الأسعار قليلاً في أبريل، وفق ما أوردت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

انتعاش مؤشرات الأسهم الأمريكية

ارتفعت المتوسطات الرئيسية الثلاث للأسهم بينما تراجعت عوائد السندات، مع انخفاض سندات الخزانة لأجل 10 سنوات سبع نقاط أساس إلى 4.369٪.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% الشهر الماضي وهي أقل من المتوقع عند 0.4%. وعلى أساس سنوي ارتفعت الأسعار بنسبة 3.4% في أبريل وهي أقل من الزيادة السنوية البالغة 3.5% في الشهر السابق.

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كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بــ 5,278.01 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.6%، أن مؤشر داو جونز الصناعي فحقق 39782.29 نقطة مرتفعًا 0.57% (+224.18 نقطة).

أما مؤشر ناسداك المركب فحقق 16612.24 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.61%

زيادة آمال خفض الفائدة

حول ذلك قال محللون أن هذا التراجع يعيد الأمل في إمكانية الخفض حيث أدى انخفاض التضخم إلى زيادة بعض الأمل في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإقرار عدة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام 2024.

وحول ما يعنية ذلك لسوق الأسهم فهذا يشير إلى إمكانية ترجمة ذلك فاتجاه صعودي للأسهم. لكن المستثمرين توافقوا فيما بينهم على الأغلب على أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول حيث تتوقع الأسواق تخفيضًا واحدًا إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام وفقًا لأداة سي إم إي فييد واتش.

تهدئة مخاوف التضخم

وقالت سيما شاه كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة "برينسيبال أسيت مانجمنت" في مذكرة يوم الأربعاء :"ستكون المفاجأة الهبوطية الأولى للتضخم منذ مطلع العام بمثابة تخفيف للمخاوف المزعجة من أن التضخم بدأ في الاتجاه الصعودي مرة أخرى ومن المؤكد أن السوق ستستقبله جيدًا نظرًا لأنه يضع تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024 على الطاولة مرة أخرى".

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ومع ذلك، من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مستويات أسعار الفائدة في اجتماع المقبل للسياسة النقدية.

ويرى المتداولون أن احتمال بقاء المعدلات بنسبة 92% بين 5.25% و5.5% في يونيو.

وقال سونو فارجيز الخبير الاستراتيجي العالمي في مجموعة "كارسون" حول أحدث أرقام التضخم: "إن ذلك يبقي الاحتياطي الفيدرالي في نمط ثبات مع عدم وجود تخفيضات في أسعار الفائدة حتى سبتمبر على أقرب تقدير بما يقول أن رفع أسعار الفائدة أقل احتمالا".

تحذير للمستهلكين

حذر خبير اقتصادي من تراجع المدخرات وتراكم الديون فيقول كبير الاقتصاديين ستيف هانكي إن وارن بافيت يدخر 200 مليار دولار لأنه قد يرى "سحبًا عاصفة" في المستقبل.

أظهر مؤشر إس آند بي حركته على مؤشر صعودي بما يشير إلى ارتفاعات قياسية هذا الصيف تقع على.

أداء السلع والسندات

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.91٪ إلى 77.31 دولارًا للبرميل بينما انخفض خام برنت المؤشر الدولي، بنسبة 0.95٪ إلى 81.61 دولارًا للبرميل.

وارتفع الذهب بنسبة 0.49% إلى 2369 دولارًا للأوقية.