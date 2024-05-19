شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية» تتكبد خسائر بـ4.84 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة الكابلات السعودية صافي خسارة في الربع الأول من 2024، يقدر بنحو 4.845 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 40.895 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعزى تكبد خسارة الشركة إلى الخسارة التشغيلية التي لم تصل إلى الطاقة الإنتاجية التي تغطي التكاليف الثابتة.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع تكاليف المستشارين الماليين والقانونين خلال فترة إعداد ملف التنظيم المالي.

ولفتت إلى أن من المهم الإشارة إلى أنه في العام الماضي كان يوجد تخفيض زكوي (عن طريق "التسوية" بمبلغ 41 مليون ريال) وكان من أكثر العوامل التي أثرت على صافي الربح في نفس الربع من العام الماضي.

وأفادت بأن خلال الربع الحالي وصلت الشركة من الأنشطة المستمرة قبل الزكاة إلى نقطة التعادل نتيجة لحصة الشركة في نتائج أعمال الشركة الشقيقة.

وأضوحت أنها تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (2,296) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا، ليصبح صافي الخسارة (4,845) مليون ريال.

وبحسب الشركة ارتفع صافي الأرباح في الربع السابق نتيجة إلى أرباح القيمة العادلة الناتجة عن إعادة تصنيف بعض أصول حق الانتفاع إلى أصول محتفظ بها لغرض البيع.