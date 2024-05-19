شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسار «بحر العرب» إلى 7 ملايين ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، بنسبة 44.4% في الربع الأول من 2024، مسجلة خسائر بقيمة 7.071 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 4.897 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 33.77% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع تكلفة الإيرادات للربع الحالي بنسبة 225.65% مقارنة بالربع السابق.