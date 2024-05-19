شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دار المركبة» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة دار المركبة لتأجير السيارات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الخميس 08/11/1445هـ ـ الموافق 16/05/2024م، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، شملت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

وأضافت أن النتائج شملت: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه للإستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه بمبلغ 200,000 ريال.

وأوضحت أن النتائج تضمنت: عدم الموافقة على صرف مبلغ 1,220,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

ولفتت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، والموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقه منه والإدارة التنفيذية، والموافقة على على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة).

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ في 17/05/2024م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 16/05/2027.

والأعضاء المنتخبون هم: صالح الزهراني، ويحيى آل منصور، وحسن الزهراني، ومحمد الزهراني، وصالح الحارثي.