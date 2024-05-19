شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الحديد والأخشاب في السعودية.. وارتفاع الأسلاك الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

سعر الحديد في السعودية

سعر الأسلاك والكيابل الكهربائية

سعر الخشب في السعودية

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار الحديد والأخشاب في السوق السعودية خلال شهر أبريل الماضي، بينما ارتفعت أسعار الأسلاك والكيابل الكهربائية، على أساس شهري.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر حديد التسليح (6 مم) ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري، مسجلا 3944.45 ريال للطن.أفادت النشرة بأن سعر حديد التسليح (8 مم) ارتفع بنسبة 0.01% على أساس شهري، مسجلا 2758.41 ريال، بينما ارتفع سعر حديد التسليح (10 مم) بنسبة 0.1%، مسجلا 2819.87 ريال.وأشارت إلى أن سعر حديد التسليح (12 مم) بلغ 2667.22 ريال منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما ارتفع سعر حديد التسليح (14 مم) بنسبة 0.3%، مسجلا 2670.82 ريال للطن.وأوضحت أن سعر حديد التسليح (16 مم) بلغ 2670.55 ريال، مرتفعا بنسبة 0.01%، فيما انخفض سعر حديد التسليح (18 مم) بنسبة 0.1% مسجلا 2672.56 ريال.وارتفعت أسعار الأسلاك الكهربائية لجميع الفئات، بنسب تتراوح ما بين 0.2% إلى 3.6%، وبأسعار تراوحت ما بين 1.16 ريال إلى 2.59 ريال للمتر المكعب.وبحسب النشرة ارتفعت أسعار الكيابل الكهربائية لجميع الفئات تراوحت ما بين 21.65 ريال إلى 507.46 ريال للمتر المكعب، وبنسب تراوحت ما بين 0.7 % إلى 2.3%.وارتفع سعر كيابل ربط الحديد الصيني بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلا 52.62 ريال لـ(10 كجم).وبلغ سعر الخشب التشيلي 1521.63 ريال للمتر المكعب، منخفضا بنسبة 0.2% على أساس شهري، فيما بلغ سعر الخشب الروماني 1512.45 ريال، مرتفعا بنسبة 0.5%.وانخفض سعر الخشب التيك الأفريقي بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلا 6055.14 ريال، بينما انخفض سعر الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.1%، مسجلا 3275.01 ريال.وبلغ سعر الفحم 10.41 ريال للكيلو جرام، بينما بلغ سعر الألمنيوم (حلق جنب سعودي) 87.79 ريال لـ(5.8 م).