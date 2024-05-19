شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الأحد باستثناء "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 16.2%، أعقبه قطاعا الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 10.9%، 10.7%، على التوالي، يليهما قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.3%، وصعد قطاعا السياحة والترفيه، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.2%، وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.1%.

وزادت قطاعات مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات بنسبة 3.9%، 3.7%، 3%، على التوالي، ثم قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 2.1%، وأخيرًا قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.839 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.024 مليار ورقة مالية بقيمة 6.041 مليار جنيه، عبر تنفيذ 142.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.17%، والعرب على 15.49%، واستحوذت المؤسسات على 40.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 97.5 مليون جنيه، 31.4 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 930.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 651.9 مليون جنيه، 408.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 27315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.13% ليغلق عند مستوى 33528 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 11758 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 5886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 8535 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 6761 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1620 نقطة.