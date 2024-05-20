أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية بمواقع متعددة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

طرحت أمانة منطقة نجران 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمدينة نجران، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 3 لوحات دعائية وإعلانية، ومجمعين تجاريين سكنيين، و”كشكين” غذائية، وسيارتي ألعاب إلكترونية، وكوفي شوب، وجسر مشاة إعلاني، ومحل بيع آيس كريم، وصراف آلي، ومجمع مدارس أهلية، وسكن عاملين، وصالة عرض وبيع سيارات، ومحطة محروقات، ومحل بيع وتأجير مستلزمات الرحلات، ومطعم ومقهى، وبوفية، وتشغيل وصيانة وإدارة مركز الفعاليات والمؤتمرات.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.