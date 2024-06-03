شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 3-6-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأثنين 3-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 11.99جنيه للشراء، و12.99جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.07جنيه للشراء، و12.99جنيه للبيع.



ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.99 جنيه للشراء.

12.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.07 جنيه للشراء.

12.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.08جنيه للشراء.

13.00جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.08جنيه للشراء.

12.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.07جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.



