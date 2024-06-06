شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة يلتقي مدير عام مركز التصدير الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته لمدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة بفعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يعقد خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السيدة فيرونيكا نيكيشينا مدير عام مركز التصدير الروسي لبحث سبل تعزيز التعاون بين المركز والوزارة فيما يخص تيسير التجارة بين مصر ورسيا.

وقال الوزير أن اللقاء ناقش سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصر وروسيا من خلال نقل التكنولوجيات والتصنيع المشترك في مصر بما يسهم في توسيع أسواق الصادرات الروسية بشكل غير مباشر، وكذا من خلال تبادل المعلومات والمشاركات في المعارض المصرية من جانب ممثلي القطاعات الروسية الرسمية والتي تشمل الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الطبية.

وأوضح سمير أن اللقاء استعرض عدداً من مجالات التعاون القائمة والتي يمكن تطويرها لدعم التجارة البينية تتضمن المشاركة بالمعارض بالبلدين ومراجعة موقف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي وتقديم بعض الحلول للشركات في الجانبين لتيسير أعمالها في مصر وروسيا.

وأضاف الوزير أنه تم خلال اللقاء الإشادة بالنتائج الإيجابية التي شهدتها تفاعلات ممثلي مجتمعات الأعمال من الجانبين المصري والروسي خلال الفعاليات الرئيسية التي دعمها ونظمها مركز التصدير الروسي خلال الآونة الأخيرة لا سيما فعاليات منتدى "صنع في روسيا" ومعرض الصناعة الدولي "Innoprom" وعقد عدة دورات لمعرض "فوود افريكا" في مصر.

ومن جانبها أكدت السيدة/ فيرونيكا نيكيشينا مدير عام مركز التصدير الروسي اهتمام المركز بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال تيسير التجارة من منطلق دور المركز المعني بالعديد من الأنشطة والمجالات المؤثرة على حركة التجارة بين روسيا والعديد من الدول ومنها مصر.